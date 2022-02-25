بوتين يستجيب لدعوة زيلينسكي ويرسل وفداً للتفاوض مع أوكرانيا في بيلاروسيا

2022/02/25 | 17:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث الرئاسي الروسي دميتري

بيسكوف، الجمعة، إن الرئيس فلاديمير

بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك

للتفاوض مع الوفد الأوكراني.

ووفق بيسكوف، فإن الوفد الروسي سيضم

ممثلين عن وزارة الدفاع ووزار

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