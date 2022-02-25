بعد ارتفاع كبير.. انخفاض اسعار النفط الى ما دون الـ100 دولار

2022/02/25 | 17:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط، الجمعة، إذ تم

تداول برميل "برنت" عند مستوى 99 دولارا،

وجاء ذلك بعد ارتفاع حاد سجلته أمس في ظل

مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات

النفط بتطور الأوضاع في أوكرانيا.

وبحلول الساعة 15:55

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