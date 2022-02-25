قطار الشرطة يدهس نفط البصرة ويزيد سرعته للتتويج بلقب الدوري الممتاز

2022/02/25 | 17:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ واصل فريق الشرطة نتائجه المميزة بتغلبه على نفط البصرة بهدفين دون رد.ولعب الفريقان على أديم ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الممتاز بكرة القدم.وتكفل بتسجيل ثنائية القيثارة الخضراء كل من محمود المواس في الدقيقة 55 ومحمد داوود في الدقيقة 87.وبهذا الفوز أصبح رصيد الشرطة 63 نقطة […]

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