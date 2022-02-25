2022/02/25 | 17:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hNHjFSZtK_I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي يكشف لبرنامج كلام معقول اكبر عملية تهريب مخـ،ـدرات جرت قبل اسبوع في ديالى) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي يكشف لبرنامج كلام معقول اكبر عملية تهريب مخـ،ـدرات جرت قبل اسبوع في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).