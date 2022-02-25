ديالى تلغي ارقام 400 بطاقة مزورة لـ” لقاحات كورونا”

2022/02/25 | 17:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشفت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن الغاء 400 بطاقة مزورة للقاحات كورونا.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى قررت الغاء ارقام 400 بطاقة لقاح مزورة خاصة بفيروس كورونا تم بيعها من قبل اشخاص اعتقلوا فيما بشكل مخالف للقانون”.واضاف العزاوي،ان” المعتقلين وعددهم 12 جميعهم من منتسبي […]

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