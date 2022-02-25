لقد تأخرنا كثيرًا في إحياء بول روبسون - عبدالرزاق دحنون

2022/02/25 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون كان بول روبسون (1898-1976) أكثر الأشخاص موهبة في القرن العشرين.



كان مغني حفلات وأوبرا ذائع الصيت عالميًا، نجم سينمائي وممثل مسرحي، نجم كرة قدم جامعي ورياضي محترف، كاتب، لغوي (غنى في 25 لغة)، باحثًا وخطيبًا ومحاميًا وناشطًا في الحقوق المدنية والعمل وحركات السلام.



في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين، كان روبسون واحدًا من أشهر الأمريكيين وأكثرهم إعجابًا في العالم.



اليوم، ومع ذلك، هو تقريباً ......





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