وزير الخارجية: نتطلع لدور “أكبر” للأمم المتحدة في اعادة اعمار المدن العراقية وعودة النازحين

2022/02/25 | 18:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال وزير الخارجيَّة، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، نتطلـَّع لدور أكبر للأمم المتحدة في جُهُود إعادة إعمار البُنى التحتـيَّة للمُدُن العراقـيَّة، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مع الأمين العامِّ للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لبحث مُستجدَّات […]

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