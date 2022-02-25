البطالة تحاصر اقدم حوض زراعي بديالى وتدفع اشهر بساتينه للهلاك

2022/02/25 | 18:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول حكومي سابق، الجمعة، بان البطالة تحاصر اقدم حوض زراعي في ديالى.وقال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ديالى السابق حقي الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” البطالة في حوض شمال المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) بلغت اكثر من 80% وهي الاعلى بتاريخ الحوض وتدلل على وجود ازمة كبيرة تمس مصادر رزق الاف الاسر”.[…]

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