بوتين للجيش الأوكراني: سيكون من السهل الاتفاق إذا كانت السلطة بإيديكم

2022/02/25 | 18:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، للجيش الأوكراني إنه “سيكون من السهل الاتفاق إذا كانت السلطة بإيديكم”.وفي وقت سابق من اليوم، أكد الكرملين أن بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا.وعلى الصعيد العسكري، أوضح الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية سيطرت على مطار عسكري على مشارف …

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