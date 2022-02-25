الآليات التي يضعها المجتمع من أجل تنظيم شؤونه - 3 - المجال الاجتماعي - حسين محمود التلاوي

2022/02/25 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_محمود_التلاوي جـ.



المجال المجتمعى: عندما نتحدث عن المجال المجتمعى فإننا نتناول هنا كل ما له علاقة بعلاقات الأفراد معًا والقيم التي تتحكم في هذه العلاقات ووسائل المجتمع من أجل التفاعل مع التغيرات التي تطرأ عليه وكذا وسائل التربية والتعليم وحفظ النمو الإيجابى – كل وفق رؤيته – للفرد وللمجتمع ولم نقل المجال "الاجتماعى" وذلك لأن كل ما هو قائم بين الأفراد بدءًا من السياسية وحتى الاقتصاد مرورًا بالعلاقات البينية داخل ......





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