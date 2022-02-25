2022/02/25 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ناصر_بن_رجب محنة سبينوزا ونشأة العَصر العَلمانيالمعجزات(تابع 2)إنّ موقف سبينوزا من المعجزات هو موقف أكثر راديكاليّة بكثير من الموقف الذي سيتخّذه، بعد نصف قرن، الفيلسوف الرِّيبِيّ الشّهير دفيد هيوم.



فقد كان الفيلسوف الكبير في عصر الأنوار السكوتلندي، الذي كان عموما ميّالا إلى الشّك في الإدّعاءات الكبرى المتعلّقة بالمعارف الميتافيزيقيّة، يحتجّ بأنّه من الصّعب جدّا، بل من المُحال المُمتَنع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتاب صُنِع في الجحيم(12) - ناصر بن رجب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتاب صُنِع في الجحيم(12) - ناصر بن رجب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).