2022/02/25 | 18:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بوتن يدعو الجيش الأوكراني "إلى تولي السلطة" في كييف » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 17:58

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