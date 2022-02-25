بوتين يدعو الجيش الأوكراني لتولي السلطة في كييف

2022/02/25 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، للجيش الأوكراني إنه "سيكون من السهل الاتفاق إذا كانت السلطة بإيديكم".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الكرملين أن بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا.

وعلى الصعيد العسكري، أوضح الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية سيطرت على مطار عسكري على مشارف كييف وعلى احدى المحطات النووية في تشرنوبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى "نجاح ردع القوات المسلحة الأوكرانية للقوات الروسية في معظم المناطق".

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