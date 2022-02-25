2022/02/25 | 18:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العسكريين الأوكرانيين، اليوم الجمعة، بالاستيلاء على السلطة.جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي، بقيادة بوتين.وقال بوتين خلال المجلس، “نطالب العسكريين الأوكرانيين بألا يستخدموا المدنيين دروعًا بشرية”.وتابع “الشعب الأوكراني الآن أصبح رهينة لدى العسكريين”، مطالبا الجيش الأوكراني، “بالاستيلاء على السلطة”.وأضاف “سيكون التعامل مع أوكرانيا […]

ظهرت المقالة بوتين يطالب جيش أوكرانيا بالاستيلاء على السلطة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يطالب جيش أوكرانيا بالاستيلاء على السلطة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يطالب جيش أوكرانيا بالاستيلاء على السلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).