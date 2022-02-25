كربلاء المقدسة تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل

2022/02/25 | 18:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت محافظة كربلاء المقدسة تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل بذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).ويواصل الزائرون زحفهم صوب مدينة الكاظمية لإحياء زيارة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع) التي توافق 25 رجب الأحد المقبل.وتشهد الزيارة إجراءات أمنية مشددة وخطط خدمية وصحية.وأعلنت عدة محافظات تعطيل الدوام بالمناسبة.

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