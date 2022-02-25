إيران تواجه الجفاف وتحذيرات من فصلي الربيع والصيف

2022/02/25 | 18:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حذَّر المركز الوطني لإدارة أزمات المناخ والجفاف في إيران، الجمعة، من مشكلة إمدادات المياه في فصلي الربيع والصيف، في ظل حالة الجفاف "الشديدة" في معظم أنحاء إيران.

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وقال رئيس المركز أحد وظيفة، لوكالة أنباء "اسنا" الإيرانية (25 شباط 2022)، إن "موجات الجفاف الشديدة حدثت في بعض المحافظات مثل طهران؛ بسبب انخفاض احتياطي المياه في السدود، وانخفاض بنسبة 35% في هطول الأمطار مقارنة بالمعدَّل هذا العام".

وفي معرض إشارته إلى تورط إيران في أنواع مختلفة من الجفاف، هي: "الأرصاد الجوية والزراعية، والهيدرولوجية، والاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه من بين أنواع الجفاف يظهر نوع الأرصاد الجوي في وقت أبكر من الحالات الأخرى".

وأوضح إن من بين "31 محافظة، شهدت أكثر من 21 محافظة هطولًا أقل من المعتاد ودرجات متفاوتة من الجفاف".

وحذر مسؤولون إيرانيون من الجفاف.



وقال مصطفى فدايي فرد، عضو اللجنة الوطنية الإيرانية للسدود الكبيرة، في وقت سابق: إن إيران مرت بأزمة مياه ووصلت إلى "إفلاس مائي"، وإن جزءًا كبيرًا من الأزمة في إيران يرجع إلى "سوء الإدارة".

يُشار إلى أنه قد أدَّى الجفاف وعدم كفاءة إدارة المياه إلى احتجاجات واسعة النطاق في أجزاء مختلفة من إيران خلال العام الماضي، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية في خوزستان في يوليو والاحتجاجات في أصفهان في ديسمبر، والتي قمعتها قوات الأمن بعنف.

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