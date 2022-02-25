الشرطة ينفرد بالصدارة بفوز مستحق على نفط البصرة (صور)

2022/02/25 | 18:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفرد فريق نادي الشرطة بالصدارة بعد

تحقيقه فوزا مستحقاً على ضيفه فريق نفط

البصرة بنتيجة 2-0، وذلك ضمن منافسات

الجولة 23 للدوري العراقي الممتاز لكرة

القدم.

وجاء هدف الشرطة الاول عن طريق المحترف

محمود

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