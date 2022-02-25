كربلاء تعطل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل

2022/02/25 | 18:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، عن

عطلة محلية لدوائر المحافظة، باستثناء

الدوائر الأمنية والخدمية، الأحد

المقبل.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي، إن

"يوم الاحد الموافق ٢٥ من شهر رجب ١٤٤٣

هجرية، المص

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