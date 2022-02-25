الشرطة يعزز صدارته لممتاز الكرة بثنائية في شباك نفط البصرة

2022/02/25 | 18:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد عزز فريق الشرطة صدارته للدوري العراقي المنتاز بكرة القدم، بتغلبه على نفط البصرة بهدفين دون رد، اليوم الجمعة.وأقيمت المباراة على ملعب الشعب الدولي لحساب مواجهات الأسبوع الثالث والعشرين من البطولة.وحملت ثنائية الشرطة توقيع اللاعبين محمود المواس في الدقيقة 55 ومحمد داوود في الدقيقة 87.وأصبح رصيد الشرطة بهذا الفوز 63 نقطة […]

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