“بلومبرغ”: فصل روسيا عن SWIFT ليس مدرجا على قائمة العقوبات

2022/02/25 | 18:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وكالة “بلومبرغ” في تقرير اليوم الجمعة بأن فصل روسيا عن منظومة الدفع المصرفي الدولية SWIFT ليس مدرجا في قائمة العقوبات التي يعدها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.ووفقا للوكالة فإن فصل روسيا عن منظومة الدفع المصرفية “سوفيت” SWIFT لا يؤخذ في الاعتبار بسبب عاملين رئيسيين، الأول هو معارضة دول مثل ألمانيا وإيطاليا […]

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