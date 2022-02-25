2022/02/25 | 18:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KSJxFAAUoNI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسة طارئة لمجلس الأمن الجمعة بشأن القرار امريكي ضد روسيا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جلسة طارئة لمجلس الأمن الجمعة بشأن القرار امريكي ضد روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).