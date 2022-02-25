2022/02/25 | 18:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1tfE6RlyZQo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي يكشف اسماء مسؤولين قاموا بتهريب ٢٠ طن مخـ،ـدرات من ديالى الى بغداد | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي يكشف اسماء مسؤولين قاموا بتهريب ٢٠ طن مخـ،ـدرات من ديالى الى بغداد | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).