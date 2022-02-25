بوتين يحرّض الجيش الأوكراني على الإطاحة بالرئيس

2022/02/25 | 18:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يوم على إطلاق حملته لغزو أوكرانيا، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، الجيش الأوكراني "إلى تولي السلطة" في كييف، بدلا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الموالي للغرب.

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