الأسد يعرب لبوتين عن دعمه القوي للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

2022/02/25 | 18:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعرب الرئيس السوري بشار الأسد للرئيس فلاديمير بوتين عن دعمه القوي للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.وأفاد الكرملين بأن بوتين تحدث مع الأسد حول أوكرانيا، وتطرق الحديث إلى سياسة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المزعزعة للاستقرار، والتي أدت إلى تدهور خطير في الشرق الأوسط.الرئيس الروسي بدوره، شكر الرئيس السوري على موقفه المبدئي […]

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