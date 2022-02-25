تركيا تعلن مقتل 12 من عناصر “الكردستاني” بالعراق وسوريا

2022/02/25 | 18:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، مقتل 12 عنصرًا من حزب العمال الكردستاني، بسوريا والعراق.وأكدت الوزارة أن “العمليات ضد الإرهاب متواصلة بكل حزم”، مضيفة أنه “تم تحييد اثنين من عناصر الحزب المدرج على قوائم الإرهاب محليًا، في إطار عملية “مخلب البرق” المتواصلة شمالي العراق”.وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، أطلقت تركيا بالتزامن عمليتي “مخلب البرق”، […]

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