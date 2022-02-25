2022/02/25 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_ابراش ستتوقف الحرب العسكرية في أوكرانيا قريبا لصالح روسيا لامتلاكها ورقتي قوة وهي السلاح النووي والفيتو في مجلس الأمن، ولكن ستستمر حرب اقتصادية تجارية سيبرانية عالمية ستؤثر على كل دول العالم وستؤسِس لنظام دولي جديد تسوده حالة توتر وعدم استقرار وتَفَجُر حروب أهلية في أكثر من دولة ومنطقة في العالم، وستكون الصين الرابح الأكبر في هذا النظام الجديد وأوروبا الخاسر الأكبر.



......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غزو أوكرانيا يؤسس لنظام دولي جديد - إبراهيم ابراش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غزو أوكرانيا يؤسس لنظام دولي جديد - إبراهيم ابراش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).