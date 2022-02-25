يطالبون بانتظامها.. مواطنون: السلة دعمت العوائل أصحاب الدخل المحدود

2022/02/25 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، بإن السلة الغذائية التي وزعتها وزارة التجارة دعمت العوائل المتعففة والمحتاجه.

وطالب عدد من المواطنين الحكومة ووزارة التجارة بضرورة انتظام السلة الغذائية كونها انتشلت العوائل أصحاب الدخل المحدود وأعانتهم.

هذا وكان رئيس مجلس الوزراء قد وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وزارة التجارة، بتوزيع وجبتين من مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية على المستحقين خلال شهر رمضان المبارك.وشمل التوجيه، تأكيد الاهتمام بمفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائيىة ومراقبة توزيعها.

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