"الخيار النووي" لكبح روسيا.. ما هو نظام "SWIFT" الذي تطالب أوكرانيا بحظره عن موسكو؟

2022/02/25 | 18:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش القادة الأوروبيون ما وصفه البعض بـ"الخيار النووي" والذي يقضي بحظر روسيا من شبكة "SWIFT" البنكية التي تربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم، بعد اجتياحها أوكرانيا

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