’العراق خارج بورصة الفلفل’.. كتاب يطرحه الصحفي والباحث سرمد الطائي

2022/02/25 | 18:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

"العراق خارج بورصة الفلفل – لن أبلغ الـ 18"، كتاب جديد يطرحه الباحث السياسي والكاتب العراقي سرمد الطائي، يتحدث عنوانه عن موانع بلوغ سن الرشد.

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واستعرض الطائي في كتابه الجديد، الموضوعات السياسية بطرق "غير سياسية"، كما قدّم شهادة عن محاولة العراقيين "تنظيم فوضى الحماقة" التي عرضت الكثير وعبر قرون للذبح بفتوى من الملك حمورابي، وفقا لوصفه.

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