محافظة جديدة تنضم لقائمة المحافظات المعطلة يوم الأحد

2022/02/25 | 18:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة المثنى، اليوم الجمعة،

تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.

وذكرت محافظة المثنى، في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، أن "المحافظ أحمد

منفي جودة قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم

الأحد 2022/2/27 و

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