الكويت ترد على رجل دين عراقي وتوجه مخاطبة لبغداد

2022/02/25 | 18:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عبرت سفارة دولة الكويت لدى بغداد عن استنكارها ورفضها القاطع للتغريدات “المسيئة” التي صدرت عن احد رجال الدين العراقيين.وذكرت السفارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنها “تستنكر وترفض، التغريدات المسيئة التي صدرت عن احد رجال الدين، العراقي المدعو أياد جمال الدين، التي أساء فيها عبر موقعه على وسائل التواصل …

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