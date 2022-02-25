الدفاع الروسية: المتطرفون الأوكران يفجرون الجسور لمنع الجيش الأوكراني من الانسحاب

2022/02/25 | 18:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكدت وزارة الدفاع الروسية إن مجموعة من المتطرفين الأوكرانيين قامت بتفجير الجسور في اتجاهات معينة لمنع انسحاب القوات النظامية الأوكرانية.وجاء في بيان الدفاع الروسية: “تم زج مجموعات من القوميين المتطرفين يتراوح عددهم بين 25 و30 شخصا وخاضعين لتدريب خاص داخل الوحدات العسكرية النظامية للقوات الأوكرانية من قبل جهاز الأمن الأوكراني”.ولفتت الوزارة […]

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