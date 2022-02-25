العمل تعلن إعادة رواتب الإعانة من آلاف المتجاوزين

2022/02/25 | 18:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، آلية إدراج العائلات الفقيرة ضمن الحماية الاجتماعية، فيما أشارت إلى كشف آلاف المتجاوزين على الاعانة الاجتماعية وإعادة المبالغ التي كانت بحوزتهم.وقال المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إن “الباحث الاجتماعي يقوم بزيارة الأسرة المتقدمة للشمول براتب الرعاية ثم إدخال معلومات المواطن […]

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