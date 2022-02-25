تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل في المثنى

2022/02/25 | 18:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت محافظة المثنى، اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام).وقال محافظ المثنى أحمد منفي جودة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد 2022/2/27 والموافق 25 من شهر رجب للسنة الهجرية 1443، في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية”.ووجه المحافظ […]

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