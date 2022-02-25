المالكي يوجه تحذيرًا إلى الحكومة بشأن قضية متهم العصائب

2022/02/25 | 18:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

حذر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الجمعة، من "انتهاك" حرمة القضاء، على خلفية أزمة جديدة تتعلق بالمتهم في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المالكي في بيان، "إن كانت السلوكيات السياسية المخالفة للدستور والقانون قد ضعضعت العملية السياسية، وزعزعت أمن الوطن، فلا تضعفوا ما تبقى للدولة من قوة وهيبة بانتهاك حرمة القضاء والتمدد على مساحة صلاحياته وواجباته، لأنه الضمانة الأخيرة التي تجب على الجميع حمايتها والإذعان إليها".

وأضاف المالكي، "على الحكومة ألا تتصرف أي تصرف من شأنه أن يضعف القضاء ويقلل الثقة فيه، وعلى القضاء أن ينهض بمهمته بشجاعة وحزم، وأن يردع كل مخالف لأحكامه ومواقفه، وأن يعاقب المتجاوزين على القانون والستور أيًا كانوا".

وكانت مصادر أمنية مستقلة قد أفادت بأنّ قوة حكومية انتزعت بالقوة معتقلاً ينتمي إلى حركة عصائب أهل الحق، يتهم في قضية محاولة اغتيال الكاظمي، من محكمة استئناف الكرخ، إثر "نية لتهريبه".

وأصدرت السلطة القضائية، عقب ذلك، بيانًا دعت فيه الكاظمي إلى "ضبط أداء بعض منتسبي الأجهزة الأمنية التي تنتهك القانون"، وإجراء تحقيق بعد محاصرة رئاسة محكمة استئناف الكرخ.

وقال المجلس في بيان، إنّ "محكمة تحقيق الكرخ اتخذت الإجراءات القانونية بحق عدد من منتسبي قوة عسكرية خالفت القانون في رئاسة محكمة استئناف الكرخ".

وأكد المجلس أنّ "القانون فوق الجميع ولا حصانة غير الحصانة الدستورية لمن يعطي أوامر أو ينفذها خلاف القانون".

ودعا المجلس الكاظمي، إلى "إجراء تحقيق عاجل عن أسباب قيام قوة عسكرية من جهاز مكافحة الإرهاب بمحاصرة رئاسة محكمة استئناف الكرخ".

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