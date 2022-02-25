تفاصيل سقوط مدينة خيرسون على البحر الأسود بيد القوات الروسية

2022/02/25 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقطت مدينة خيرسون على البحر الأسود بيد القوات الروسية وتستمر المعاركُ الضارية بين القوات الروسية ونظيرتها الأوكرانية على مشارف العاصمة كييف حيث شدد الجيشُ الروسي الخناقَ حول العاصمة ، ويواصل تقدمه باتجاه الضواحي.

وأكد مسؤولون أوكرانيون أن الجيش بدأ مرحلة الدفاع عن العاصمة كييف ، في وقت تواصل فيه القوات الروسية اقترابها من 3 محاور، لكنه أشار إلى أن تقدمها نحو كييف ليس بالسرعة التي كانت متوقعة..



وفي هذا السياق، أكد الجيش الأوكراني اندلاع معاركَ قوية مع القوات الروسية في منطقة تقع في شمال غربي كييف..



كما أقدم الجيش على تدمير أحد الجسور لإعاقة تقدم القوات الروسية.

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