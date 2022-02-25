إجماع في الاتحاد الأوروبي على تجميد أصول بوتين ولافروف

2022/02/25 | 19:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع الجمعة على تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف في دول التكتل على ما أفادت مصادر أوروبية لوكالة فرانس برس.

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