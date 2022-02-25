هل حقا استخدام المكملات يوقف تساقط الشعر؟

2022/02/25 | 19:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يقول البعض إن المكملات والفيتامينات تمنع تساقط الشعر، لكن هل تعمل حقا؟ تحدث أحد الخبراء إلى “إكسبريس” بهذا الصدد.وقالت جو كننغهام، المديرة السريرية لعيادة Gut Health Clinic، التي أسستها ميغان روسي، طبيبة صحة الأمعاء: “هناك الكثير من المنتجات التي يتم تسويقها لتحسين جودة الشعر أو الحد من تساقطه، للأسف من دون أدلة […]

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