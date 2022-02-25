2022/02/25 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع

قرر المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، تعليق عضوية روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، بعد يوم من إطلاق العملية العسكرية الروسية، إن لجنة وزراء مجلس أوروبا تدرس ما إذا كانت ستعلق عضوية روسيا في المجلس، ومن المقرر اتخاذ قرار قريبا.

وقال مورافيسكي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "بدأت لجنة وزراء مجلس أوروبا، بمبادرة من أوكرانيا وبولندا، إجراءات تعليق عضوية روسيا في المنظمة".

وأضاف: "القرار النهائي سيتم اتخاذه قريبا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الأوروبي يعلق عضوية روسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الأوروبي يعلق عضوية روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).