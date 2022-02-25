الصناعة: تجهـيز شركـات وزارة الكهربـاء بـمحولات توزيـع مُختلفـة السعـات

2022/02/25 | 19:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، انه تُواصـل شركة ديالى العامة، رفد شركات ومُديريات وزارة الكهرباء في بغداد والمُحافظات بمُنتجاتها من مُحولات التوزيع مُختلفة السعات وفق العقود المُبرمة معها أو بطريقة التجهيز المُباشـر.وأكـدَ مُدير عام الشركة المُهندس، عبـد الستـار مخلـف الجنابـي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “إستمرار تظافُر جهود الكوادر الفنية […]

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