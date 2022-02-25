هل تنوون إسقاط القيادة في أوكرانيا؟.. شاهد كيف أجاب وزير خارجية روسيا على سؤال CNN

2022/02/25 | 19:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه "لن يهاجم أحد الشعب الأوكراني"، وأشار إلى تصريح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عند إجابته على سؤال مراسل CNN، ماثيو تشانس، حول ما إذا كانت موسكو تنوي إسقاط الحكومة الأوكرانية.

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