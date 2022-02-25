جماعة إسلامية كردية تعلّق على مشاهد الصلاة لجنود شيشان: ’ولا تركنوا إلى الذين ظلموا’

2022/02/25 | 19:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال المتحدث باسم جماعة العدل الكردستانية "الإسلامية" محمد حكيم، الجمعة، إن مشاهد الصلاة للجنود الشيشان المتحالفين مع الجيش الروسي لا تمثل موقفا إسلامياً صحيحاً و مبرراً.

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وأضاف حكيم في تدوينة، ترجمها "ناس كورد"، أن "ما يحدث في أوكرانيا عبارة عن غزو روسي لهذا البلد ورغم مبرراتها الاقتصادية والأمنية الا انه من غير المعقول تبريره إسلامياً و ما يفعله الجنود المسلمون الشيشان من المشاركة في العملية وأداء الشعائر الإسلامية فيها ناجم عن جهلهم بالحقائق".

واختتم القيادي الإسلامي الكردي منشوره بآية قرآنية "ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار".

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