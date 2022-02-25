2022/02/25 | 19:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،

الجمعة، العسكريين الأوكرانيين "إلى

تولي السلطة" في كييف من خلال الإطاحة

بالرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ووصف بوتن، الرئيس والقادة الأوكرانيين

بأنهم "زمرة مدمنين ونازيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتن يدعو الجيش الأوكراني "إلى تولي السلطة") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتن يدعو الجيش الأوكراني "إلى تولي السلطة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).