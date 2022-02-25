مدرّبون بين اللعبة واللعنة !

2022/02/25 | 19:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمـار سـاطع

كيف يمكنُ لَنا أن نتصوّر حجم المأساة

التي تعيشها لعبة كرة القدم عندنا؟

بمعنى آخر كيف يمكننا أن نُقيّم واقع

حال اللعبة الشعبية الأولى ونحن نعيش في

فوضى تبدأ من إدارات الأندية الرياضي

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