ابتكار علاج للجروح من “حرير العنكبوت”

2022/02/25 | 19:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يدرس علماء معهد كورتشاتوف مع باحثين من جامعة موسكو والمركز الوطني لبحوث زراعة الأعضاء والأعضاء الاصطناعية ومؤسسات علمية روسية أخرى، خصائص “الشبكة العنكبوتية الاصطناعية”.وهذه المادة الفريدة، التي يمكن صنع ضمادات منها، حصل عليها العلماء بمساعدة فطريات الخميرة.ومن أجل الحصول عليها تُزرع الخميرة بجينات مُصنَّعة ومُعدَّلة خصيصًا مسؤولة عن إنتاج نظائر البروتينات […]

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