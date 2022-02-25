الجيش الأوكراني يوزع أسلحة ومواد لصناعة القنابل على المدنيين

2022/02/25 | 19:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزع الجيش الأوكراني أسلحة متنوعة ومواد لصناعة القنابل على المدنيين بهدف استهداف القوات البرية الروسية

واظهرت مقاطعُ عملياتِ تدريبِ المدنيين على استخدام الأسلحة الخفيفة وقنابل المالتوف للحيلولة دون دخول القوات الروسية وكذلك مواجهة المجاميع المسلحة الموالية لروسيا.

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