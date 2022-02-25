البعثة الايطالية تنجز المرحلة الأولى من تأهيل مدينة الحضر الأثرية

2022/02/25 | 19:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/اعلنت وزارة الثقافة، اليوم الجمعة، انجاز المرحلة الأولى من تأهيل مدينة الحضر الأثرية من قبل البعثة الايطالية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “البعثة الإيطالية المتمثلة بمنظمة (ISMEO )، انجزت المرحلة الأولى لتأهيل موقع مدينة الحضر الأثرية في إطار مشروع الإسعاف الأولي الممول من منظمة (ALIF ) منذ عام 202 0 ولغاية […]

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