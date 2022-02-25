الخارجية تقرر السماح بمنح سمات الدخول لأوكرانيات زوجات العراقيين

2022/02/25 | 19:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع قررت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، السماح بمنح سمات الدخول للأوكرانيات زوجات العراقيين.وقال المتحث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "وزارة الخارجية خولت القائم بالاعمال العراقي منح سمات دخول للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم". وأضاف أن" تنسيقنا عالي المستوى مع عميد الجالية العراقية في اوكرانيا عدنان الكاظمي"، مبينا أن الوزارة وردتها طلبات من عراقيين يرومون مغادرة أوكرانيا وعددهم حتى الان بلغ 76 طالبا".وتابع الصحاف: "أوعزنا إلى سفارات جمهوريّة العراق في روسيا وبولندا وهنغاريا ورومانيا، بفتح خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات ممن يمكنهم مغادرة أوكرانيا لتقديم الخدمة لهم".

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