الخارجية الروسية تحذر وسائل الإعلام الأجنبية في روسيا

2022/02/25 | 19:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ،الجمعة، ان موسكو بسبب الهجمات على وسائل الإعلام الروسية في الخارج تحتفظ بحقها في الرد واتخاذ إجراءات ضد وسائل الإعلام الأجنبية في روسيا.وقالت زاخاروفا : “نحتفظ بالحق في اتخاذ ردود محسوبة على وسائل إعلامهم في الفضاء الإعلامي الروسي، إذا استمروا في انتهاك حقوق المراسلين ووسائل […]

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