بعد امتناعه عن الحضور.. نائب يضع سيناريو مصير وزير المالية الإثنين المقبل

2022/02/25 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف عضو مجلس النواب، ياسر اسكندر وتوت، اليوم الجمعة، أن وزير المالية علي عبد الامير علاوي، مهدد بالاقالة.

وقال وتوت في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "يوم الاثنين المقبل سيشهد استضافة وزير المالية علي علاوي لغرض مناقشته بموضوع الدولار والورقة البيضاء، وهناك قرار سيتخذ بحق علاوي اما باستمراره حتى اختيار حكومة جديدة او المضي بإقالته بعد اسبوع من جلسة الاثنين فهو مهدد بالاقالة".

وأوضح أن "يوم أمس عقد اجتماع بين المستقلين والكتل السياسية حول القرار الذي سيتخذ بحق الوزير علاوي بعد الاستماع لحديثه بجلسة الاثنين".

وبين أن "الوزير علاوي طلب تجديد الثقة له كوزير بالحكومة المقبلة وهذا امر مخالف فلايوجد نص يجدد بموجبه لوزير ولحد الان لم يتم اختيار مرشح جديد لتشكيل الحكومة".

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